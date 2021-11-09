شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس يوجه بإجراء عملية كلى للشاب هادى محمدى.. والصحة تنقله لبدء الفحوصات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى لفتة انسانية وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاستجابة الفورية لاستغاثة الشاب هادى محمدى لإجراء عملية زراعة كلى له وعدم قدرته على تحمل نفقات جهاز شقيقته .

وعلى الفور طبقا لتوجيهات الرئيس قامت وزارتى الصحة والتضامن الاجتماعى باتخاذ عدد من الاجراءت شملت الأتى :

قامت وزارة الصحة بدفع فريق طبى وسيارة إسعاف مجهزة وتم نقل هادى ووالدته إلى معهد الكلى القومى بالمطرية لإجراء الفحوصات والتحاليل والأشعة اللازمة تمهيدا لإجراء العملية الاسبوع المقبل .

قامت وزارة التضامن الاجتماعي باجراء بحث اجتماعى للأسرة التى تتكون من خمسة أفراد وسيتم تسجيل الشاب هادى بمنظومة تكافل وكرامة بعد عرضه على القومسيون الطبى وصرف مبلغ ألف جنيه للأسرة شهريا .