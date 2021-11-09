شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الغذاء فى بريطانيا.. وبنك إنجلترا: التضخم وصل أعلى مستوى منذ 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت أرقام جديدة أن أسعار السلع في السوبر ماركت في المملكة المتحدة استمرت في الارتفاع لأكثر من عام وسط تعطل سلسلة التوريد ونقص سائقي الشاحنات في أكتوبر، وفقا لصحيفة ميرور.

وكشفت أحدث البيانات من Kantar وهي شركة تحليل بيانات مقرها لندن، أن تضخم أسعار منتجات البقالة المماثلة ارتفع إلى 2.1 % في أكتوبر - وهو أعلى مستوى منذ أغسطس من العام الماضي، وأشارت البيانات الى أن الأسعار كانت ترتفع بشكل أسرع في الوجبات الخفيفة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه مشكلات سلسلة التوريد في المملكة المتحدة والعالم في دفع الأسعار للأعلى في جميع المجالات ، مع تحذير بنك إنجلترا الأسبوع الماضي من أن التضخم سوف يرتفع إلى أعلى مستوى له منذ 10 سنوات.

يلجأ تجار التجزئة إلى رفع الأسعار لتعويض ارتفاع تكاليف النقل والوقود والطاقة والمخزون والأجور ، والتي تشهد ارتفاعًا حادًا في تكلفة المعيشة، كما أدى الاضطراب إلى نقص في بعض المنتجات في الأشهر الأخيرة.

أظهرت الأرقام انخفاض آخر في مبيعات السوبر ماركت، حيث انخفضت بنسبة 1.9 % في الربع المنتهي في 31 أكتوبر حيث بدأت عادات المتسوقين في الاستقرار بعد زيادة الوباء العام الماضي.

قال فريزر ماكيفيت ، رئيس قسم التجزئة والمستهلكين في Kantar: "أسعار البقالة آخذة في الارتفاع ، وبلغ التضخم هذا الشهر أعلى معدل له منذ أغسطس 2020 ، عندما كان تجار التجزئة لا يزالون يخفضون العروض الترويجية للحفاظ على المخزون على الرفوف.. ونظرًا لارتفاع الأسعار في فئات معينة ، يمكننا أن نتوقع أن يستمر المتسوقون في زيارة العديد من محلات السوبر ماركت والتسوق للعثور على أفضل الصفقات".