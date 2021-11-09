شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: حادث قطار "محرم بك-الضبعة" بسبب عبور لودر من مكان مخالف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئه السكك الحديدية في بيان صادر عنها اليوم، الثلاثاء، اصطدام قطار ركاب محرم بك / الضبعة بلودر بدون أرقام من مكان غير مخصص للعبور بكم 115 بين العلمين / سيدي عبد الرحمن يوم 9/11/2021 الساعة 8.35 أثناء مسير قطار ركاب محرم بك الضبعة بكيلو 155.800 بين العلمين/ سيدي عبد الرحمن خط القباري /مرسى مطروح.

وأضافت هيئة السكة الحديد أنه كان قد تلاحظ لسائق القطار عبور لودر السكة فجاء من مكان غير مخصص للعبور وتم إطلاق السارينة أكثر من مرة ولم يمتثل سائق اللودر للتحذيرات مما أدى إلى اصطدام القطار به أدي إلي خروج الجرار وجميع العربات وجميع عجلاتهم عن القضبان واحتمال وفاة سائق اللودر وجاري المتابعة ولا توجد إصابات بين ركاب القطار

وأهابت هيئة السكك الحديدية بالساده قائدي المركبات والسيارات بالالتزام بالمرور والعبور من الاماكن المخصصة للعبور تجنبا لوقوع مثل هذه الحوادث.