شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر للطيران" تسير 71 رحلة جوية إلى عدة وجهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير مصر للطيران اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر 71 رحلة جوية بمعدل 49 رحلة دولية إلى كل من بغداد، عمَان، بيروت، لاجوس، ندجامينا، تونس، كازبلانكا، دوالا، الدوحه، أبوظبي، لندن، مدريد، باريس، إسطنبول، امستردام، ميونيخ، نيويورك، برلين، موسكو، فيينا، فرانكفورت، بودابيست، البحرين، الكوبت، الخرطوم، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، و16 رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و6 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 6976 راكبا .

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.