شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر: درجات الحرارة ترتفع خلال فترة النهار وتنخفض مع الليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار حالة الاستقرار في الأحوال الجوية التي تعم جميع أنحاء البلاد ، مع تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر؛ خاصة علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والي القاهرة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة، تتفاوت بشكل كبير حيث ترتفع خلال فترة النهار وتنخفض خلال فترة الليل ليسود طقس مائل للبرودة ليلا.

وناشدت هيئة الأرصاد السائقين توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة علي الطرق السريعة، وارتداء الملابس الثقيلة نسبيًا خلال فترة الليل وفي الصباح الباكر.

ويشهد اليوم الثلاثاء، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء، شبورة مائية كثيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة.