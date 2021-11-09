شكرا لقرائتكم خبر عن العربية للتصنيع تستقبل وفد هيئة موانئ بلجيكى لبحث الشراكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الفريق "عبد المنعم التراس "رئيس الهيئة العربية للتصنيع، "كريستوف واترشوت" رئيس مجلس إدارة هيئة مواني انتويرب البلجيكية والوفد المرافق ،وبحضور السفير "فرانسوا كورنيه ديلزيوس" سفير بلجيكا لدى القاهرة.

تناولت المباحثات عرض رؤية العربية للتصنيع بشأن تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا وتدريب الكوادر البشرية، كما تم توقيع مذكرة التفاهم لتعظيم الإستفادة من الإمكانيات الصناعية والتجارية واللوجيستية بين مصر وأفريقيا من خلال تفعيل الشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع وهيئة موانئ انتويرب.

وأوضح " التراس" أهمية استثمار عمق وقوة العلاقات بين القاهرة وبروكسل، وكيفية الاستفادة منها لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التصنيع المختلفة، مؤكدا علي تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون مع كبري الشركات العالمية في تنفيذ المشروعات التنموية وزيادة فرص الاستثمار في مصر.

كما أشار"التراس" إلي أهمية تعزيز التعاون في المجال الصناعي بما يحقق الإستفادة من التكنولوجيا البلجيكية المتقدمة والإمكانيات الصناعية المتوفرة في الهيئة لتعظيم نسب المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية، مؤكدا على دور مصر كمحور أساسى ومركز إقليمي للعبور للقارة الأفريقية، وموضحا إمكانية تعزيز دور السوق المصرية كمحور لنفاذ المنتجات البلجيكية إلى أسواق القارة الأفريقية.

بدوره، أشار" كريستوف واترشوت" أن هيئة مواني انتويرب البلجيكية متحمسة للتعاون وعقد الشراكات مع الهيئة العربية للتصنيع لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية في مجالات الصناعة المتعددة والخدمات اللوجستية ، موضحا أن "أنتويرب" لديها إمكانية استقطاب كبار المستثمرين للتعاون مع العربية للتصنيع.

وأضاف: لدينا إعداد خطة تسويقية لرفع القدرات التسويقية والترويجية لشركات الحاويات في مصر بالتعاون مع خبرات العربية للتصنيع، وتقديم آليات تنفيذها بغرض زيادة الحصة السوقية لتلك الشركات فى ظل التحديات التى تواجهها حالياً محلياً وإقيليمياً وعالمياً.

وبدوره، أكد "فرانسوا كورنيه ديلزيوس" أن السوق المصري جاذبا للإستثمارات البلجيكية ويشكل أهمية إستراتيجية للمنطقة العربية والأفريقية، مؤكداً على تمتع الهيئة العربية للتصنيع الظهير الصناعي للدولة المصرية بكثير من الإستثمارات الجادة ولديها مستقبل واعد، وإمكانيات تجعلها تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون وخلق فرص جيدة خلال المرحلة القادمة.