الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء.. شبورة كثيفة في هذا التوقيت



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة إيمان شاكر ، وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس الأربعاء على كافة أنحاء الجمهورية.

وأضافت إيمان لمصراوي، أن الطقسمائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب البلاد.

وأوضحت وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة، أن الطقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على [ldu الأنحاء.

وأشارت إلى ظهور شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا من 7/5 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 19/28 درجة، والسواحل الشمالية بين 20/27، وجنوب سيناء بين 23/30، وشمال الصعيد بين 17/30، وجنوب الصعيد بين 21/30 درجة مئوية.