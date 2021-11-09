يسبقها حفل تأبين.. الكنيسة تعلن ترتيبات إقامة قداسات الأربعين للأنبا كاراس أسقف المحلة الراحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

أعلنت مطرانية المحلة الكبرى وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، تفاصيل إقامة قداسات الأربعين للأنبا كاراس أسقف المحلة الراحل، والذي توفي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وذكر الأنبا صليب، أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية وتوابعها، والنائب البابوي لإيبارشية المحلة الكبرى، أنه تقرر إقامة قداس تذكار الأربعين للأنبا كاراس، أسقف عام المحلة الكبرى وتوابعها الراحل، يوم السبت 20 نوفمبر 2021 بكاتدرائية السيدة العذراء مريم (مقر المطرانية) الساعة الثامنة صباحًا، ويوم الأحد 21 نوفمبر بجميع كنائس إيبارشية المحلة الكبرى وتوابعها.

وأوضح الأنبا صليب، أنه تقرر أيضًا أن يقام قداس الأربعين للأنبا كاراس يوم الثلاثاء 23 نوفمبر بمدينة نقادة (قنا)، والتي خدم فيها كوكيل للمطرانية لسنوات طويلة.

كما تقرر إقامة حفل تأبين مساء يوم السبت 20 نوفمبر من الساعة السابعة مساءً بكاتدرائية السيدة العذراء بالمحلة الكبرى، مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

وأعلنت الكنيسة في 13 أكتوبر الماضي، وفاة نيافة الأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى بعد صراع قصير مع المرض، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا