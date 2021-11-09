خدمة VIP بـ750 جنيهًا للمصريين.. "أهلاً" تستقبل الركاب بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

خدمة "أهلًا" أو بمعنى أدق خدمة راحة الركاب بمطار القاهرة الدولي، يحصل عليها الراكب مقابل دفع رسوم محددة قيمتها 750 جنيهًا للمصرين و150 دولارًا للأجانب، تبدأ بلقاء وجه بشوش مبتسم بمجرد وصولك إلى مطار القاهرة الدولي.

يقوم ممثلو خدمة "أهلاً" بانتظارك حاملين لافتة تحمل اسمك ومن ثمَّ ينقلونك بسيارة مخصصة لك حتى استراحة الركاب المميزين، ويتولون إنهاء إجراءات الوصول واستلام حقائبك، ويتأكدون من حصولك على خدمة جيدة حتى مغادرة المطار.

يقوم ممثلو خدمة "أهلاً" داخل صالة السفر باستقبال الراكب وحقائبه؛ حيث ينتظر الراكب في استراحة مخصصة وصالونات مميزة، ويقوم موظفو الخدمة بإنهاء إجراءات السفر، ثم يقومون بتوصيل الراكب بسيارة مخصصة إلى بوابة المغادرة.

وتقدم خدمات في صالة السفر تبدأ باستقبال الركاب بصالونات الخدمة المميزة، والاعتناء بالأمتعة أثناء وجود الركاب بالصالونات، وإنهاء كل إجراءات السفر، وتوفير سيارة مخصصة لاصطحاب الركاب من الصالون حتى الطائرة.

ويتم استقبال الركاب، بالنسبة إلى صالة الوصول، تحت الطائرة بلافتة مدون عليها الاسماء، وتوفير سيارة مخصصة لاصطحاب الركاب من الطائرة حتى صالونات الـVIP، وجمع وإحضار الأمتعة إلى منطقة انتظار الركاب بالصالونات.

واشتملت الخدمة على رحلات الترانزيت؛ حيث يتم استقبال الركاب تحت الطائرة بلافتة مدون عليها الأسماء، وتوفير خط سير سريع لتوصيل الركاب إلى منطقة الترانزيت، وإنهاء كل الإجراءات الخاصة بالرحلة الأخرى، واصطحاب الركاب إلى صالونات (VIP) أو إلى الطائرة مباشرة.