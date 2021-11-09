مدفعوش من سنتين ونصف.. الكهرباء تكشف حقيقة فصل التيار عن الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، إن ما تردد عن قيام قطاع كهرباء الإسماعيلية بقطع التيار الكهربائي عن مقر النادى الإسماعيلي، بسبب تراكم فواتير الاستهلاك لأكثر من ٣ مليون جنيه، غير صحيح.

وأكد أن النادي لم يقم بسداد أي مستحقات مطلوبة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء على مدار أكثر من عامين ونصف العام.

وتابع رئيس الشركة في تصريحات خاصة أدلى بها لمصراوي، أن الشركة قامت بإتباع وتنفيذ الإجراءات القانونية الصحيحة مع النادى المتمثلة في إرسال خطابات مستمرة للمطالبة بسداد المستحقات المتأخرة على النادي دون قطع التيار الكهربائي على الرغم من أن القانون يجيز قطع التيار أو الفصل عند عدم السداد لمدة ٣ أشهر متتالية إلا أن الشركة تقدر مكانة وقيمة نادى الإسماعيلي باعتباره أحد الأندية العريقة في مصر.

وأكد أن هناك مفاوضات بين الشركة ومسئولي النادي خلال الفترة الحالية للاتفاق على آلية السداد مع إمكانية التقسيط دون تحمل النادي أي فوائد إلا أنه لم يتم الاتفاق على الآلية حتى الآن التى سيقوم النادي بسداد المستحقات المتراكمة عليه طوال العامين والنصف.

يذكر أن صرح المهندس يحيى الكومى رئيس نادي الإسماعيلي، قال إن النادي مهدد بقطع التيار الكهربائي عنه خلال الفترة الحالية من قبل شركة الكهرباء لعدم سداد المستحقات المتراكمة.