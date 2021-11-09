غلق إداري لصيدليات بيطرية خلال حملة أمنية في القاهرة والقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بوزارة الداخلية، حملة مُكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ استهدفت المرور والتفتيش على أماكن تصنيع وتداول وبيع الأدوية البيطرية ومحال بيع اللحوم بنطاق مديريتي أمن (القاهرة والقليوبية).

أسفرت جهود الحملة عن تنفيذ قرار غلق إداري لـ (3 عيادات بيطرية "بدون ترخيص") بنطاق مديرية أمن القاهرة، وضبط (كمية من اللحوم وزنت 36,800 كيلوجرام) "مذبوحة خارج المجازر وبها تغير في خواصها الطبيعية وبدون بيانات" بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية، وقانون حماية البيئة والصحة العامة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال حماية البيئة.