ضبط شخص يروج المحررات والمستندات المزورة في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالغربية؛ لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تزوير المحررات والمستندات الرسمية.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الغربية) بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال تقليد الأختام وتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية والجامعات وترويجها على راغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية كبيرة يتحصل عليها منهم، حيث يتخذ من مسكنه الكائن بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه وبتفتيش مسكنه المشار إليه عثر على (كمية من الأختام والأكلاشيهات – كمية من الشهادات الطبية خالية البيانات معدة للتزوير – عدد من المستندات المزورة الدالة على نشاطه الإجرامي - هاتف محمول - جهاز حاسب آلي بمشتملاته، بفحصه فنياً تبين أنه مُحمل عليه برنامج لتزوير المستندات).

بمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامي وقيامه بتزوير المحررات الرسمية باستخدام جهاز الحاسب الآلي المضبوط لترويجها لراغبي الحصول عليها مقابل حصوله على مبالغ مالية منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المحررات والمستندات وتقليد الأختام وتزوير المحررات الرسمية المنسوبة لبعض الجهات الحكومية.