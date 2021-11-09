لعدم ارتدائهم الكمامات .. ضبط 9059 شخصًا في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها؛ حرصا على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 9059 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 9012 شخصًا، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 47 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

وتم تحرير 961 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 243 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالي مضبوطات 1610 أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجاري استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.