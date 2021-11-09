شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقى: لا توجد فرصة كبيرة لإنهاء القتال فى إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الاتحاد الأفريقي، إنه لا توجد فرصة كبيرة لإنهاء القتال في إثيوبيا، وقدم كل من مبعوث الاتحاد الأفريقي للقرن الأفريقي الرئيس النيجيري الأسبق أولوسيجون أوباسانجو، ومنسقة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة روزماري ديكارلو، إحاطة لمجلس الأمن الدولي.

وقال أوباسانجو متحدثا من إثيوبيا، إنه بحلول نهاية الأسبوع "نأمل في التوصل إلى برنامج يوضح" كيف يمكنهم السماح بوصول المساعدات الإنسانية وانسحاب للقوات يرضي جميع الأطراف.

وأبلغ أوباسانجو مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا قائلا: "كل هؤلاء القادة هنا في أديس أبابا وفي الشمال يتفقون على نحو فردي بأن الخلافات بينهم سياسية وتتطلب حلا سياسيا من خلال الحوار".

لكن أوباسانجو أكد أن "الفرصة التي لدينا ضئيلة والوقت قصير".