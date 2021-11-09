شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه بتسجيل بيانات الطلاب غير المسجلين بالمدارس حتى 14 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا إلى المديريات التعليمية، أكدت فيه عن وجود عجز واضح في أعداد طلاب الصف الأول الابتدائي والثانوي العام والفنى مقارنة بأعداد الطلاب بهذه الصفوف بالعام الماضي 2021/2020، بعد مراجعة بيانات الطلاب والفصول بالمدارس بعد اعتماد الإحصاء الاستقراري العام الدراسي 2022/2021 المرسلة من المديريات التعليمية.

وأوضحت الوزارة، أنه تم إرسال ملفات الكترونية تتضمن العجز المشار إليه على مستوى المدارس بكل مديرية تعليمية، وذلك بالبريد الإلكتروني الرسمي مديري إدارات الإحصاء بالمديرية، كما نبهت على الإدارات التعليمية، بسرعة مراجعة الملفات المشار إليها، وإعداد تقرير عن أسباب وجود هذا العجز، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسجيل بيانات الطلاب غير المسجلين بالمدارس حتى الآن على قاعدة البيانات المركزية بهذه الصفوف، وإعادة اعتماد الإحصاء الاستقرارى لهذه المدارس، على أن يتم إرسال التقرير النهائى، معتمدا من الإدارة العامة للنظم المعلومات، ودعم اتخاذ القرار فى موعد غايته الأحد 14 نوفمبر.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، بتشكيل لجنة مركزية بالمديرية برئاسة وكيل المديرية وتشكيل لجنة فرعية بكل إدارة تعليمية لمراجعة استمارات الإحصاء الاستقراري التي تم اعتمادها، ومطابقتها ما هو مسجل سجلات المدارس ووفقاً للواقع الفعلي .

وأكدت الوزارة، أنه من حق اللجنة المشكلة الاستعانة بأي من العاملين بخلاف مسئولى إدارات الإحصاء، وذلك للمساعدة في إنجاز العمل بسرعة، والانتهاء منه بشكل دقيق .

كما طالبت الوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المسئولين عن المخالفات التي تظهر أثناء المراجعة إلزام المدارس بتصويب الأخطاء واستكمال تسجيل بيانات الطلاب غير المسجلة على قاعدة البيانات، وإنهاء أعمال اللجنة المركزية والفرعية وإعداد تقرير عن نتيجة المراجعة، وما تم اتخاذه من إجراءات إدارية وقانونية، وإرساله إلى الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتحاد القرار.