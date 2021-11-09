شكرا لقرائتكم خبر عن فتح كوبرى قها فى اتجاه القاهرة بعد انتهاء أعمال الصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت الإدارة العامة للمرور فتح كوبري قها في الاتجاه إلى القاهرة، بعد أن تم إغلاقه جزئيا لعدة أيام، بسبب أعمال الصيانة التي تجرى به، بينما ما زالت أعمال الصيانة مستمرة في الاتجاه الآخر إلى مدينة بنها، حيث تم إغلاقه جزئيا، وسط انتشار رجال الإدارة العامة للمرور، لمتابعة حركة السير، وتنظيم مرور السيارات.

وشهد طريق إسكندرية الزراعي صباح اليوم بعض الكثافات المتحركة في الاتجاه إلى القاهرة، بينما تميز الاتجاه الآخر بالسيولة في حركة السير.

وأجرى" الخليج 365" بثا مباشرا صباح اليوم الثلاثاء، لرصد حركة المرو بطريق إسكندرية الزراعي، وسط تكون شبورة مائية على الطريق، والتحذير من السرعة المرتفعة خشية وقوع حوادث مرورية.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور، للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول الطلاب للمدارس والجامعات والمواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.