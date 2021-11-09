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تعرف على خطة الحكومة لتنمية الصعيد × 8 أرقام

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القاهرة - سامية سيد - تولى الحكومة اهتماما بالغا بتنمية الصعيد، وخصصت عدد كبير من الاستثمارات الحكومية الموجهة لتنمية الصعيد في موازنة 2021/2022، ونستعرض فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول خطة الحكومة لتنمية الصعيد:

 

  1. الحكومة وجهت استثمارات حكومية قدرها 92,4 مليار جنيه خلال عام 21/2022 لتنمية محافظات الصعيد.
  2. يستحوذ إقليم جنوب الصعيد على النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات بنسبة 55,2% بقيمة 51 مليار جنيه.
  3. يليه إقليم وسط الصعيد بقيمة 22,1 مليار جنيه بنسبة 23,9%.
  4. تشكل الاستثمارات الحكومية لإقليم شمال الصعيد نسبة 20,9% بقيمة حوالي 19,3 مليار جنيه.
  5. محافظة أسوان تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الموجهه للإقليم بنسبة 28,6%.
  6. تليها محافظة سوهاج بنسبة 25,7%.
  7. محافظتا قنا والبحر الأحمر بنسب متقاربة 18,2% و 18% على التوالي.
  8. في المركز الأخير محافظة الأقصر بنسبة 9,4%.

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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