شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة الحكومة لتنمية الصعيد × 8 أرقام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تولى الحكومة اهتماما بالغا بتنمية الصعيد، وخصصت عدد كبير من الاستثمارات الحكومية الموجهة لتنمية الصعيد في موازنة 2021/2022، ونستعرض فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول خطة الحكومة لتنمية الصعيد:
- الحكومة وجهت استثمارات حكومية قدرها 92,4 مليار جنيه خلال عام 21/2022 لتنمية محافظات الصعيد.
- يستحوذ إقليم جنوب الصعيد على النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات بنسبة 55,2% بقيمة 51 مليار جنيه.
- يليه إقليم وسط الصعيد بقيمة 22,1 مليار جنيه بنسبة 23,9%.
- تشكل الاستثمارات الحكومية لإقليم شمال الصعيد نسبة 20,9% بقيمة حوالي 19,3 مليار جنيه.
- محافظة أسوان تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الموجهه للإقليم بنسبة 28,6%.
- تليها محافظة سوهاج بنسبة 25,7%.
- محافظتا قنا والبحر الأحمر بنسب متقاربة 18,2% و 18% على التوالي.
- في المركز الأخير محافظة الأقصر بنسبة 9,4%.