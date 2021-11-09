شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة الحكومة لتنمية الصعيد × 8 أرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى الحكومة اهتماما بالغا بتنمية الصعيد، وخصصت عدد كبير من الاستثمارات الحكومية الموجهة لتنمية الصعيد في موازنة 2021/2022، ونستعرض فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول خطة الحكومة لتنمية الصعيد: