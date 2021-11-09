شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار عمل الخدمات المرورية بمحيط أعمال توسعة الطريق الدائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكثف الخدمات المرورية المعينة لمتابعة حركة السير بطريق إسكندرية الزراعي عملها بمحيط أعمال التوسعة التي يشهدها الطريق الدائري بقليوب، لتنظيم حركة السير، وإزالة أي عوائق من شأنها التأثير السلبي على الحركة المرورية.

وشهد طريق إسكندرية الزراعي صباح اليوم بعض الكثافات المتحركة في الاتجاه إلى القاهرة، بينما تميز الاتجاه الآخر بالسيولة في حركة السير.

وأجرى" الخليج 365" بثا مباشرا صباح اليوم الثلاثاء، لرصد حركة المرو بطريق إسكندرية الزراعي، وسط تكون شبورة مائية على الطريق، والتحذير من السرعة المرتفعة خشية وقوع حوادث مرورية.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور، للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول الطلاب للمدارس والجامعات والمواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.