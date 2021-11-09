شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تستأنف رحلات الطيران الشارتر مع المنتجعات المصرية على البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنفت رحلات الطيران "شارتر" اليوم الثلاثاء، من روسيا إلى منتجعات مصر الواقعة على البحر الأحمر، وذلك بعد تعليقها.

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، تم استئناف رحلات الطيران المنتظمة اليوم مع منتجعى الغردقة وشرم الشيخ في مصر، الأمر الذي سيساهم في زيادة تدفق السياح من مصر إلى روسيا.

وقال اتحاد منظمي الرحلات السياحية، إنه مع استئناف رحلات الطيران العارض انخفض ثمن الرحلة السياحية من روسيا إلى مصر بنسبة 20%، وأشار مسؤولون في قطاع السياحة الروسي إلى أن سعر الرحلة السياحية لمدة أسبوع بواسطة الطيران العارض (المستأجر) يتراوح الآن من 15 ألف إلى 26 ألف روبل.

بالإضافة لاستئناف الرحلات الجوية غير المنتظمة مع مصر، تم استئناف اليوم الرحلات الجوية من روسيا إلى تايلاند وتونس وهولندا والنرويج والسويد وإيران وعمان وسلوفينيا وجزر الباهاما.

وفي 9 أغسطس من العام الجاري، تم استئناف رحلات الطيران المنتظم من روسيا إلى شرم الشيخ والغردقة. وجاء ذلك بعدما اتفقت موسكو والقاهرة في أبريل من هذا العام على استئناف حركة الطيران بشكل كامل بين البلدين، بما في ذلك مع المنتجعات المصرية.