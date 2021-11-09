شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة كثيفة وأجواء باردة ليلا.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر إلى الأحد المقبل، حيث يشهد استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء.





وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى:

- يسود مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء ، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب البلاد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخرة على كافة الأنحاء.

- شبورة مائية كثيفة أحيانا فى الصباح الباكر حتى الساعة الثامنة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

- اعتبارا من اليوم الثلاثاء وحتى الأحد، شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .