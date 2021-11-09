شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: الخدمات المقدمة للمواطنين لم تتأثر بنقل الموظفين للعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تأثر الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين نتيجة نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة، فقد نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء.

وأكد مجلس الوزرا، أنه لا صحة لتأثر أي من الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين نتيجة نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة، مُشدداً على أن عملية انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة ستتم تدريجياً، كما أنه لن يتم نقل أي من المصالح الحكومية الخدمية والتي تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين للعاصمة الإدارية خلال الفترة الحالية.

وشدد المجلس، على أن هناك نقلة نوعية ستشهدها كافة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تطويرها باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية لتسهيل وميكنة الأعمال والخدمات، حيث سيتم رقمنة عدد كبير من الخدمات الحكومية، وإتاحتها للمواطنين إلكترونياً سواء على منصة مصر الرقمية عبر الرابط التالي"digital.gov.eg"، أو على دليل الخدمات العامة: بوابة مصر لجميع الخدمات الحكومية عبر الرابط التالي:

"psm.gov.eg"، مُشيراً إلى أن عملية رقمنة الخدمات ستحدث طفرة في طريقة أداء الأعمال، بما يساعد في تسهيل آليات وإجراءات الخدمات، مع مراعاة أن تناسب هذه المنظومة الرقمية مع كافة فئات المجتمع.