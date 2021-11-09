شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام حركة السيارات على طريق مصر إسكندرية الزراعى من بنها حتى الدائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد طريق مصر اسكندرية الزراعي صباح اليوم الثلاثاء، انتظام حركة السيارات فى الوصلة من مدينة بنها حتى طلعة الطريق الدائرى.، وسط وجود الشبورة المائية بكثافة على الطريق.

وتواجد رجال المرور أمام طلعة الطريق الدائري للعمل على تنظيم حركة السيارات القادمة من المحافظات.

وانتظمت حركة المرور من الطريق الدائري حتى ميدان المؤسسة، كما انتظمت الحركة بطول طريق الكورنيش من منطقة المظلات حتى ميدان التحرير، عدا منطقة روض الفرج والرملة، وتواجد رجال المرور للعمل على تنظيم حركة السيارات.