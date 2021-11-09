شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. تعرف على حالة الطقس وشاهد حركة المرور أعلى كوبرى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الخليج 365 بثا مباشرا صباح اليوم الثلاثاء، لرصد حركة المرو أعلى كوبري أكتوبر بمحافظة القاهرة، والتعرف على حالة الطقس التي توقعتها هيئة الأرصاد اليوم.

وشهدت حركة المرور أعلى كوبري أكتوبر انتظاما في الاتجاهين، وسط انتشار لرجال الإدارة العامة للمرور، لمتابعة حركة السير، والحفاظ على سيولتها.

وتباطأت حركة السيارات بالطرق الدائرية والسريعة والرابطة بمحاور القاهرة والجيزة اليوم الثلاثاء، خلال الذروة الأولى للزحام المروري، وظهرت كثافات مرورية متحركة، بالتزامن مع توجه الطلاب للمدارس والجامعات والموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكباري والمحاور الرئيسية، وسط مراقبة دورية ومتابعة لحظية لحركة المركبات على مدار اليوم بالكامل، حيث سينتقل رجال المرور الى تلك الأماكن المزدحمة، ليتم إزالة أى معوقات مرورية.

وبمناطق الجيزة المختلفة، ظهرت على محور صفط اللبن للمتجه من الدائرى وصولا إلى شارع السودان كثافات مرورية متحركة ويفضل التوجه لعرابى، وكذلك الأمر بكوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدنى، وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحى بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، وشهد محور عرابى كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبرى أحمد عرابى بسبب الإصلاحات.