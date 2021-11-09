شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة فى واقعة اعتداء مبروك عطية على مصل داخل مسجد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة فى جامعة الأزهر، مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر" بعد تداول مقطع فيديو يظهر فيه الدكتور مبروك عطية يعنف أحد المصلين داخل مسجد بسبب تحدثه أثناء إلقائه درس دينى عقب إحدى الصلوات.

مبروك عطية يرد على الفيديو المتداول

الدكتور مبروك عطية نشر مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، ردا على الفيديو المتداول له، وقال مبروك عطية :" الواقعة حدثت منذ 8 سنوات، وكانت عبارة عن حوار بينى وبين أحد المصلين فى درس بعد صلاة الفجر"، مضيفا: "واحد بيتكلم وأنا بتكلم قلت له اسمع قال مش سامع، قلت تعالى اقعد قدامى، قال مش قادر أقوم قلت له خلاص آجى اشيلك.. وخلصت الحدوتة".

واختتم الدكتور مبروك عطية: "الدرس كان بعد صلاة الفجر وجيران الجامع عايزين يناموا فبطلت استعمل الميكرفون".

بث "تليفزيون الخليج 365"، تغطية خاصة من إعداد إسراء عبد القادر، وتقديم رامى الحلوانى، والتي استعرض خلالها القصة الكاملة للفيديو المتداول، وخلال التغطية تناول تليفزيون الخليج 365 أنه أظهر مقطع الفيديو، المتداول على السوشيال ميديا، خطبة للدكتور مبروك عطية، قبل أن يفاجأ بصدور صوت من أحد المصلين الأمر الذي أثار غضبه، لينفعل قائلا "يا جماعة فيه خلل هنا عاوز اعرفه.. أنت يا ابني ياللي بتتكلم مينفعش.. أول مرة فى تاريخنا يحصل ده فيه إيه".

ولم يكتف الدكتور مبروك عطية بالحديث فقط، بل أصر على القيام لمعرفة الشخص المتسبب في ذلك، ليخبرهم أن يصطفوا جميعا أمامه لرؤية المتحدث بعد ذلك، ولكن أثناء عودته إلى موقعه مرة أخرى لمواصلة خطبته، فوجئ باعتراض أحد الرجال من الجهة الأخرى على أسلوبه، ليرد "مبروك": "فيه حاجة هنا نشقر برضه، أجيلك أنا بدل ما تصوت علشان يمكن ترتاح نفسيا بتزعق تقول إيه؟"، قبل أن يحاول إخراجه برفعه للأعلى، مطالبا الجميع بحمله معه.