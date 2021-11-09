شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مدير مصنع بحوزته 4 أطنان لحوم وكبدة وجمبرى مجهولة المصدر فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقت مباحث التموين بالجيزة القبض على مدير مصنع صناعات غذائية، بحوزته 4 أطنان من مقطعات اللحوم، والكبدة والجمبري، مجهولة المصدر لطرحها للبيع، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

كشفت تحريات رجال المباحث التموين، بمديرية أمن الجيزة، حيازة مدير مصنع للصناعات الغذائية، لكميات من اللحوم والأسماك مجهولة المصدر.

بمداهمة المصنع تم القبض على المدير المسئول، وضبط بحوزته (4,16 طن "مقطعات لحوم – كبدة جمبرى ") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع على المستهلكين ، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.