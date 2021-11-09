شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب عمال الخط الثالث للمترو على الإسعافات الأولية والتعامل مع المخاطر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود محمد حسن، مدير الإدارة الطبية بأعمال المرحلة الثالثة لمشروع حفر الخط الثالث بمترو الأنفاق، إنه يتم تدريب العمال على الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع الأخطار حال وقوعها، لافتا إلى أن برنامج التدريب يتم تنفيذه نظرى وعملى ويشمل المسح الأولى وفحص مصاب واع وغير واع وكشف الإصابات ومشاكل التنفس، والصدمة، والأزمة القلبية، والسكتة الدماغية، والتعامل مع الإغماء ومرض السكر والتشنجات، والتسمم، كما يشمل التعامل مع الحروق والنزيف والجروح، واصابات العظام والعضلات وإصابة الرأس والعمود الفقرى وإصابات الصدر والبطن وكيفية التعامل مع العض واللسعات واللدغات والتعرض للحرارة الشديدة والبرودة.

وأكد حسن، أن برنامج الدورات التدريبية لعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو يشمل اختبار المتلقين التدريب وتقيمهم عقب الاختبار وتسليم الشهادات فى النهاية، مشيرًا إلى أن البرنامج يستهدف أكثر من 30% من إجمالى عمال حفر الخط الثالث لمترو الأنفاق، وأن الهدف من تدريب العمال على الإسعافات الأولية هو الحفاظ على سلامة وصحة العاملين فى المقام الأول وكيفية مواجهة الأخطار المصاحبة للحفر فى أعماق الأرض وفى الأماكن الخالية فى الصحراء.

وأوضح مدير الادارة الطبية بأعمال المرحلة الثالثة لمشروع حفر الخط الثالث بمترو الأنفاق، أنه تم تقسيم العمال فى مجموعات تبلغ قيمة المجموعة الواحدة 21 عامل يتلقى فيها العامل التدريب فى وجود فريق طبى متكامل، مشيرًا إلى أنه يأتى برنامج التدريب فى إطار أعمال الشركة الفرنسية للحفاظ على العاملين القائمين بأعمال الحفر للمرحلة الثالثة للخط الثالث بمترو الأنفاق حسب توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على سلامة وصحة كافة العاملين بحفر مترو الأنفاق.