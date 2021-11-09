شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين الإنتاج الحربى وشركة أمريكية فى مجال معالجة المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي) وشركة "نالكو ووتر" الأمريكية، وجاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى .

وأشار الوزير "مرسي" إلى أن الهدف من هذا التوقيع هو التعاون في مجال معالجة مياه (الصرف الصحي / الآبار / الشرب) بمصر، مشيراً إلى أن التوقيع على هذا البروتوكول سيساعد على إتاحة تقنية وحلول جديدة لمعالجة وتنقية المياه في مصر بإستخدام مادة "البيوريت"، مضيفاً أن شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة التابعة للوزارة متخصصة في العديد من المجالات من بينها توريد وتصنيع المواد الخام الكيميائية بما في ذلك كلورات الصوديوم وبيروكسيد الهيدروجين المستخدم في إنتاج مادة البيوريت.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى أن هذا التعاون يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكامل استراتيجية معالجة المياه مع السياسة العامة للدولة للإدارة الرشيدة للمياه والاستفادة المثلى من الموارد المائية المتاحة، مؤكداً على سعي وزارة الإنتاج الحربي لامتلاك القدرة في هذا المجال وكذا توظيف كافة الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية المتوفرة لديها للمشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التى تساهم فى تطوير معيشة المواطن فى إطار مبادرة (حياة كريمة) وغيرها من المبادرات القومية.

من جانبه صرّح طارق خالد مدير عام "نالكو مصر" أن الشركة متخصصة في توريد المواد الكيميائية ومعدات معالجة المياه والتكنولوجيا والخدمات المتعلقة بها، مشيراً إلى أنه في إطار هذا التعاون لتقديم حلول بديلة ومبتكرة وفعالة لمعالجة المياه فقد تم إجراء تجارب حقلية بالتعاون مع "الإنتاج الحربي" في إحدى محطات الصرف الصحي في مصر وذلك من خلال توريد مادة البيوريت والمعدات اللازمة للتشغيل، معرباً عن تطلعه إلى أن هذه الخطوة تمهد الطريق لشركات القطاع الخاص الأمريكية للقيام بدور رئيسي في قطاع معالجة المياه في مصر وزيادة الإستثمارات الأمريكية في مشروعات مياه الشرب و الصرف الصحي.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى إطار إستراتيجية العمل بالوزارة وهى الإنفتاح والتعاون مع كافة الشركات العالمية لنقل وتوطين أحدث التكنولوجيات حول العالم في مختلف المجالات داخل شركات ووحدات الإنتاج الحربي.