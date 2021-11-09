شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يهنئ الدكتور أحمد زايد بجائزة مؤسسة سلطان بن على العويس: "قامة علمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بالتهنئة إلى الدكتور أحمد زايد عضو المجلس، وأستاذ علم الاجتماع وعضو مجلس الشيوخ والعميد الأسبق لكلية الآداب بجامعة القاهرة لفوزه بجائزة مؤسسة سلطان بن على العويس بدورتها السابعة عشرة فى فرع الدراسات الإنسانية والمستقبلية.

وأعربت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها وفخرها لتكريم الدكتور أحمد زايد بهذه الجائزة الهامة ، مؤكدة أنه قيمة وقامة علمية مصرية ودولية نفخر بها ويعد أحد أبرز علماء الاجتماع المعاصرين ، وله العديد من المؤلفات الهامة والقيمة التى تزخر بها المكتبات العلمية ، متمنيه له المزيد من التقدم والنجاح.

يذكر أن مؤسسة سلطان بن على العويس الثقافية، أسماء الفائزين بجوائز دورتها السابعة عشرة 2021/2020 من بين 1847 مرشحًا تقدموا لنيل الجوائز فى هذه الدورة فى جميع الحقول، وجاء ضمن الفائزين الدكتور أحمد زايد.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور أحمد زايد، شغل العديد من المناصب المحلية والدولية من بينها عمله كعميد كلية الآداب جامعة القاهرة سابقا، ومستشار ثقافى لمصر بالرياض 1998/2001، ومدير مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بجامعة القاهرة، ديسمبر 1994/1998، 2003/ 2004، مؤسس المركز ونائب رئيس الجمعية العربية لعلم الاجتماع، فضلا عن كونه خبير فى العديد من الدراسات التى تجريها اليونسكو، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و مستشار وزير التعليم العلمى والبحث العلمى لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والمستشار الأكاديمى لبرنامج بحوث الشرق الأوسط، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وجامعة القاهرة.