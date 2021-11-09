شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تطرح استمارة دمج العاملين بمنظومة تدوير المخلفات للتسجيل إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت وزارة البيئة، عبر موقعها الالكترونى، استمارة لتسجيل العاملين بمنظومة تدوير المخلفات، تمهيدا لحصر الاعداد الفعلية التى تعمل بالمنظومة، لدمجهم بها، ضمن خطة الدولة فى دمج القطاع غير الرسمي، الذى يعمل فى مجال إدارة المخلفات ، وتسجيلهم للدمج فى المنظومة رسميا.

وشملت استمارة التسجيل خانات للاسم والنوع والرقم القومى والموقف التامينى والشركة التى يعنل بها والأجر الذى يتقاضاه ومحل الإقامة والحالة الاجتماعية والحالة التعليمية، وطبيعة العمل والحسابات البنكية حال وجودها مع التشديد على ارفاق صورة من البطاقة.

تأتى خطوة تسجيل العمالة على موقع وزارة البيئة مع انتهاء وزارة التضامن بالتعاون مع وزارة البيئة من تصميم الموقع الإلكتروني، الخاص بتسجيل العاملين فى مجال إعادة تدوير المخلفات، التى تم تسجيل 4200 عامل على مستوى الجمهورية، و جدير بالذكر انه جارى التنسيق لتوقيع بروتوكول ثلاثي بين وزارت البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي، لوضع المعايير والضوابط، الخاصة بتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمي اجتماعياً.