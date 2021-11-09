شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تترأس جلسة حوار بمؤتمر جلاسكو وتؤكد أهمية دور الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الحوار الوزاري الأول رفيع المستوى لتمويل المناخ و بير بولوند وزير البيئة الكندى، بالجلسة العامة بمؤتمر الأطراف السادس والعشرون في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP26 المنعقد بمدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الحوار يناقش قضايا التمويل المناخى، من خلال ثلاثة محاور رئيسية هى تعزيز القدرة على التنبؤ بالتمويل المناخي، وتحسين حجم وفعالية التكيف، بالإضافة إلى الاتجاهات المالية المستقبلية في تعبئة التمويل المناخي، وذلك بالاعتماد على التقرير الموجز الصادر عن فترة العامين حول البلاغات الوطنية طبقا لاتفاق باريس.

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد مسارات المناقشة خلال الجلسة ومن أهمها قضايا الدعم المالي لتنفيذ اتفاق باريس وحشد 100مليار دولار و كيف يمكننا ضمان تعبئة المزيد من تمويل التكيف مع وصول هذا الدعم لمستحقيه لتحقيق أهداف باريس كذلك مناقشة اساليب تحقيق التوازن بين انخفاض الانبعاثات والتنمية المرنة للوفاء باحتياجات وأولويات البلدان النامية.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على اهمية دور الشباب في تقديم حلول مبتكرة لموضوعات المناخ، خلال مشاركتها في الشق الوزاري لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ بجلاسكو COP26.

وخلال لقاء الوزيرة و ممثلي الدائرة الرسمية للاطفال والشباب فى اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ، للتعرف على أنشطتهم وجهودهم في دعم جهود مواجهة آثار تغير المناخ من خلال دمج الشباب والأطفال، تعرفت منهم على مهمتهم خلال مؤتمر المناخ الحالي COP26، حيث يتم تقسيم المشاركين إلى ما يقرب من 20 مجموعة عمل تتابع أنشطة المؤتمر المختلفة وخاصة مفاوضات تمويل التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، إلى جانب الموضوعات الجانبية الأخرى كدمج النوع وحقوق الإنسان والطاقة المتجددة.

وأكد ممثلى دائرة الشباب أن أنشطتهم تمتد في الفترات البينية لمؤتمر المناخ، معربين عن تحمسهم للعمل مع الجانب المصري بعد انتهاء أعمال مؤتمر جلاسكو.

كما تناول اللقاء مؤتمر الشباب COY الذي يتم تنظيمه ضمن الفعاليات الأولى لمؤتمر المناخ، وكيفية تنظيمه والآلية المتبعة في اختيار المشاركين، والموضوعات المزمع مناقشتها في مؤتمر الشباب COY17، والمشاركة المصرية فيه سواء بممثلين عن شباب مصر ودعم الموضوعات المطروحة.

وأعربت وزيرة البيئة عن تحمسها للاطلاع على ما سيقدمه لها الشباب من مقترحات ومشاركات وتوقعات لمؤتمر المناخ القادم COP27، والموضوعات التي يمكن طرحها في مؤتمر الشباب COY السابق له.