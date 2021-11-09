شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء التنمية المحلية والزراعة والإسكان يؤكدون عدم السماح بأى تعديات على الأراضى الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وذلك بمقر وزارة الزراعة بحضور عدد من قيادات الوزارات الثلاثة ، وذلك لاستعراض عدد من ملفات التعاون المشترك، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالتصدي للتعديات على الأراضى الزراعية والجهود الحالية لإزالة أي تعديات والإزالة الفورية لأى محاولات بناء أو أعمال تشوين مواد للبناء ، والإجراءات التنفيذية المتخذة لوقف أي تعديات للحفاظ على الرقعة الزراعية من التأكل باعتبارها المصدر الرئيسى لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين .

وذكر بيان للتنمية المحلية اليوم، أنه تم الاتفاق على أهمية التنسيق والتعاون الجيد بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ومديريات الزراعة لمنع أى تعديات جديدة على الأراضى الزراعية والمرور الدورى لرؤساء الوحدات المحلية لرصد أي تعديات وإزالتها على الفور .

كما شهد الاجتماع أيضاً استعراض بعض الضوابط والآليات الخاصة المترتبة على تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بقبول الطلبات التي تقدم بها المواطنون للتصالح على مخالفات البناء في الريف والاعتداد بمقدار المخالفة وفقاً لما تقدم به المواطن وحصول بعض المتقدمين على نموذج 10 الخاص بالتصالح على المخالفات .

فيما تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على حقوق الدولة خاصة بعد التيسيرات والتسهيلات التي قدمتها الحكومة للمواطنين فيما يخص ملف التصالح على بعض مخالفات البناء، وعدم السماح مرة أخرى بأى تعديات على الأراضى الزراعية وفرض هيبة الدولة والتصدى بكل حزم وحسم للتعديات .