شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إجراء دراسة لقياس مهارات القراءة والكتابة لطلبة الخامس الابتدائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجراء دراسة ميدانية تستهدف قياس مستوى مهارات القراءة والكتابة والحساب لطلاب الصف الخامس الابتدائي خلال نوفمبر.

ونقدم فى التقرير التالى تفاصيل الدراسة:

ـ ستجرى الدراسة خلال الشهر الجارى.



ـ تأتى أهمية الدراسة في "تطوير تعليم اللغة العربية والحساب" لدى الطلاب.



ـ سيقوم المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بإجراء دراسة ميدانية تستهدف قياس مستوى "مهارات القراءة والكتابة والحساب".



ـ تستهدف الدراسة طلاب الصف الخامس الابتدائي بغرض الوقوف على نقاط القوة لإثرائها ونقاط الضعف لعلاجها.



ـ ستتم هذه الدراسة من خلال عينة عشوائية مختلفة من طلاب المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية.



ـ تستهدف الدراسة 345 مدرسة تم اختيارها من مختلف محافظات الجمهورية.



ـ الدراسة ليس لها علاقة بامتحانات الشهور أو امتحانات الفصل الدراسي الأول أو امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الخامس الابتدائي.



ـ نتائج هذه الدراسة سرية وتستخدم فقط في أغراض البحث العلمي والاستفادة منها في تطوير المناهج وتدريب المعلمين.



ـ على الطلاب فى الصف الخامس الابتدائى أخذ الدراسة على محمل الجد مع تعاون المعلمين والمديرين لإنجاح هذه الدراسة، حتى يتحقق الهدف المنشود منها وهو تطوير التعليم المصري.