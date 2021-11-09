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تفاصيل إجراء دراسة لقياس مهارات القراءة والكتابة لطلبة الخامس الابتدائى

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجراء دراسة ميدانية تستهدف قياس مستوى مهارات القراءة والكتابة والحساب لطلاب الصف الخامس الابتدائي خلال نوفمبر.

ونقدم فى التقرير التالى تفاصيل الدراسة:

ـ ستجرى الدراسة خلال الشهر الجارى.


 ـ تأتى أهمية الدراسة في "تطوير تعليم اللغة العربية والحساب" لدى الطلاب.


ـ سيقوم المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي  بإجراء دراسة ميدانية تستهدف قياس مستوى "مهارات القراءة والكتابة والحساب".


ـ تستهدف الدراسة طلاب الصف الخامس الابتدائي بغرض الوقوف على نقاط القوة لإثرائها ونقاط الضعف لعلاجها.


ـ ستتم هذه الدراسة من خلال عينة عشوائية مختلفة من طلاب المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية.


ـ تستهدف الدراسة  345 مدرسة تم اختيارها من مختلف محافظات الجمهورية.


ـ الدراسة ليس لها علاقة بامتحانات الشهور أو امتحانات الفصل الدراسي الأول أو امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الخامس الابتدائي.


ـ نتائج هذه الدراسة سرية  وتستخدم فقط في أغراض البحث العلمي والاستفادة منها في تطوير المناهج وتدريب المعلمين.
 
ـ على الطلاب فى الصف الخامس الابتدائى أخذ الدراسة على محمل الجد مع تعاون المعلمين والمديرين لإنجاح هذه الدراسة، حتى يتحقق الهدف المنشود منها وهو تطوير التعليم المصري.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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