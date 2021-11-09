شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يلعب "بينج بونج" فى افتتاح الدورة الرياضية للطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدورة التنشيطية الرياضية للطلاب في مجال رياضة تنس الطاولة بمقر كلية الزراعة جامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتور جمال عبد ربه، عميد الكلية، والتي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة برئاسة عادل بكر، مدير عام رعاية الطلاب بجامعة الأزهر.

وأكد المحرصاوي، حرصه على الاهتمام بالشباب؛ انطلاقًا من حرص القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على الشباب؛ إيمانًا بأن هؤلاء الشباب هم رجال الغد وقادة المستقبل، مشيرًا إلى أن الأسبوع الماضي شهد افتتاح الدورة التنشيطية في مجال كرة القدم بين كليات الجامعة بمبنى الملاعب أمام كلية الطب، واليوم نفتتح الدورة التنشيطية في مجال رياضة تنس الطاولة، والأسبوع قبل الماضي تم أيضًا افتتاح بطولة تنس الطاولة في كلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة جنبًا إلى جنب مع احتفال الكلية باستقبال الدفعة الجديدة، وأيضًا بالأمس القريب افتتحنا دورة تدريبية لطلاب كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة بالتعاون مع المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية، واليوم نفتتح الدورة الثانية لطلاب كلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة، إضافة إلى ذلك هناك دورات تدريبية في مجال ريادة الأعمال، والتحول الرقمي، بجانب دورات تدريبية تنظمها الجامعة للاهتمام وتنمية المواهب لدى طلاب وطالبات الجامعة في مختلف المجالات، بجانب تدشين الجامعة لعدد من معارض الكتاب بفرع جامعة الأزهر بالقاهرة وأسيوط وطنطا، إضافة إلى احتفالية كبرى نظمتها الجامعة للاحتفال بالذكرى ال 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، أعقبها احتفالية أخرى نظمها طلاب الجامعة وطالباتها للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والسلام.

كل هذه الجهود يقوم عليها طلاب وطالبات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، وحث رئيس الجامعة الطلاب والطالبات على الحرص على الاشتراك في جميع هذه الأنشطة الطلابية التي تنظمها الجامعة، والتي تعكس وتؤكد على الاهتمام بالشباب فهم عماد هذه الأمة.