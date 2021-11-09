شكرا لقرائتكم خبر عن سفير ألمانيا بالقاهرة يتفقد جناح الشركات الألمانية بمعرض النقل الذكى واللوجستيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد فرانك هارتمان سفير ألمانيا بالقاهرة جناح شركات "سينمس" و "يورو جيت" و"دويتشه بان" و"هرن ‌كنشت" التي تشارك في معرض النقل الذكي واللوجستيات.

وذكر بيان لسفارة ألمانيا بالقاهرة نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" اليوم أن هارتمان والرؤساء التنفيذيين شاركوا في المائدة المستديرة لكبار الشخصيات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث تقوم الشركات الألمانية بتقديم مساهمات مركزية في تطوير البنية التحتية في مصر.

يشار إلى أن السفير الألماني شارك في افتتاح فعاليات الدورة الرابعة لمعرض النقل الذكي واللوجستيات.