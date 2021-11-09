شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: جاهزون لإجراء الانتخابات الطلابية وحظر الدعاية السياسية والطائفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، جاهزية الجامعة لاجراء انتخابات الاتحادات الطلابية المقرر فتح باب الترشح لها اعتبارًا من 18 نوفمبر الجاري، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا للإشراف على العملية الانتخابية وإدارتها باعتبارها تجربة ديمقراطية ناجحة تفتح مجال المنافسة الشريفة بين الطلاب وتساهم في تكوين شخصيتهم.

وقال الدكتور الخشت، فى بيان إن الجامعة تقف على مسافة واحدة من جميع أبنائها الطلاب، مع التأكيد على عدد من المحاذير التي تخرج عن إطار القيم الجامعية وقواعد المنافسة الشريفة، وعلى رأسها حظر الدعاية الحزبية أو الدينية أو الطائفية، ومنع أى تجاوزات في حق الآخرين، مشددا على أن الجامعة ستتعامل مع أي خروج عن القواعد الجامعية بحسم وشطب أي مرشح لا يلتزم بالقواعد.

وأكد الدكتور الخشت، أن الهدف من تطبيق القواعد هو إرساء مبادىء النزاهة والشفافية والمنافسة الشريفة بين جميع الطلاب من أجل توفير بيئة تنافسية عادلة، ليتمكن الطلاب من اختيار ممثليهم فى اتحادات الطلاب بإرادة حرة، موضحا أن الجامعة ستقدم كعادتها نموذجا وواجهة مشرفة لانتخابات الاتحادات الطلابية، وذلك مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتطبيق قرار مجلس الوزراء بمنع دخول غير الحاصلين علي لقاح فيروس كورونا الحرم الجامعي اعتبارًا من 15 نوفمبر المقبل.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أنه وفقًا للجدول الزمني المعتمد من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيتم فتح باب الترشح يوم 18 نوفمبر الجاري، وإعلان الكشوف المبدئية يوم 21 نوفمبر، وتلقي طلبات الطعون يوم 22 نوفمبر، وفحص الطعون يوم 23 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 24 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الإنتخابية يوم 25 نوفمبر، وتجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 28 نوفمبر، وجولة الإعادة يوم 29 نوفمبر، ثم تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 30 نوفمب، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 1 ديسمبر، على أن تنتهي الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 2 ديسمبر 2021.

وشدد الدكتور الخشت، علي أن الجامعة حريصة على إجراء الانتخابات الطلابية فى إطار من الحرية والشفافية خاصة وأن الانتخابات الطلابية ليست مجرد نشاط طلابي، وإنما جزء مهم من تكوين شخصية الطالب المتكاملة سواء المرشحين أو الناخبين، ولذلك يجب على المرشحين أن يكونوا صادقين في خدمة زملائهم من خلال الاتحادات الطلابية وهو ما يتطلب تقديم برامج انتخابية بأفكار جديدة ومبتكرة تتناسب مع رؤية الجامعة في إعداد أجيال قادرة على القيادة، وتعميق تجربة جامعة الجيل الرابع.

وطالب رئيس جامعة القاهرة، الطلاب بالمشاركة الفعالة في الانتخابات الطلابية لأنها جزء من إعداد الشخصية وتكريس مفهوم المشاركة الديمقراطية المنضبطة في الاستحقاقات الانتخابية واختيار ممثليهم لأنه حق وواجب، مع ضرورة إخضاع عملية الاختيار لمعايير عقلانية وعدم الانخداع أمام الشعارات، ويكون الاختيار بناء على قدرة المرشح على تقديم الخدمات والأنشطة الطلابية.