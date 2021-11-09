شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 480 حالة إشغال وتحرير 14 محضرا متنوعا خلال حملات بالهرم والطالبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وفى حي الطالبية تم رفع كافة التعديات والحواجز الحديدية وتسيير الحركة المرورية بشوارع العدل و شارع عثمان محرم وشارع زهني وشارع التعاون ورفع الاشغالات علي حرم الطريق وللمقاهي والمحلات المخالفة وذلك بمتابعة الدكتور أشرف تامر رئيس حي الطالبية.

ونفذ مركز ومدينة منشأة القناطر، حملات أسفرت عن تحرير 2 محضر غلق مقهى و 2 محضر كمامة و10 محضر إشغال طريق مصادرة 100 حاله اشغال استاندات وتعديات وتم مصادرة المضبوطات بمخازن المدينة ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفين بمتابعة محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر.

وجاءت الحملة فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن الاستمرار بشن الحملات بصفة دورية للقضاء علي جميع المخالفات والتعديات الإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن .