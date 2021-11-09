شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. 17 صورة تحكى تاريخ كبير لدير الشهيد تاوضروس المحارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” تاريخا كبيرا داخل دير الشهيد تاوضروس المحارب والذي يعود للقرن الرابع الميلادى بقلب جبل مدينة القرنة بالبر الغربي بمحافظة الأقصر، حيث إن الدير أحد أهم الأديرة التاريخية بالأقصر، وتقام داخله الصلوات والطقوس الدينية بجانب العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة لخدمة المجتمع.

ويقع دير الشهيد تاوضروس المحارب بجبل القرنة فى الأقصر، والذي يبعد حوالي 8 كيلومترات عن مدينة الأقصر، ويعود للقرن الرابع الميلادي وبه عدد كبير من المباني التاريخية والأثرية، والدير كان من الأديرة القائمة قبل سنة 1896 خلال عهد نيافة الأنبا مرقس أسقف كرسى إسنا، وذكر الدير فى كتاب "دليل المتحف القبطى" لأهم الكنائس والأديرة بقلم سميكة باشا الجزء الثانى 1923م، كما ذكر فى جدول إيبارشية إسنا ومطرانها الأنبا مرقس ومركزة بالأقصر.

ويقول إبرام عادل أحد شباب الأقباط بالأقصر، إنه يضم الدير ما يلي:- (المزار- المكتبة – قلالى الراهبات – المضيفة)، موضحاً أن الدير عامر بالراهبات والمكرسات ويتكون من مبنى الكنيسة القديمة وبعض القلالى الملحقة معظمها حديث والجزء القديم من الكنيسة، وكذلك صحن الكنيسة من عمودان مستديران ويرجع تاريخ هذا الجزء للقرن 15 ميلادي وقد أضيف هيكلان بحرى الباب الحالى للكنيسة، وكذلك يوجد أمام الكنيسة مدفن خاص بالآباء الكهنة الذين خدموا الدير ومن أشهرهم القديس القمص متى باسيلى (تنيح في 3/4/1968)، والقمص متياس القس تاوضروس، والمتنيح القمص داود القمص جرجس، والمتنيح القمص بسادة أبو الليف القس تادرس، والمتنيح القمص عازر القمص متى، كما يضم تابوت العالم الأثري المرحوم لبيب حبشي الذي دفن هذا المدفن بناء على وصية منه.



أماكن الطقوس والصلوات داخل الدير



اماكن النذور والطقوس داخل الدير



بوابة دير الشهيد المحارب بمدينة القرنة



جانب من الطقوس والصلوات داخل الدير



جانب من الفعاليات والأنشطة اليومية داخل دير المحارب



جدران وأبنية الدير من الداخل



دير الشهيد تاوضروس المحارب الاقصر



دير الشهيد تاوضروس المحارب من الداخل



دير المحارب بالبر الغربي فى الأقصر



دير المحارب يعود للقرن الرابع الميلادى



سحر تاريخ دير المحارب بالقرنة



صورة من الأعلى لدير المحارب بمدينة القرنة



لوحة نياقة الأنباس مرقس والأنبا باسيليوس بالدير



مبنى الدير الداخلى يعود للقرن الرابع بالاقصر



مبنى الدير من الداخل غرب الأقصر



مكتبة الدير فى البر الغربي