شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تخاطب المدارس بتوجيه الطلاب بضرورة التطعيم بلقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلى المديريات التعليمية، أكد فيه أنه تنفيذًا للسياسة العامة للدولة بهدف الحفاظ على الصحة العامة لجميع المواطنين، خاصة الطلاب وبالإشارة إلى القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 3 نوفمبر 2021، والتي تقرر فيها التطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا المستجد للفئة العمرية 15 عامًا فأكثر، وذلك تعظيمًا للإجراءات الوقائية للحد من انتشار العدوى وانتقال المرض للفئات الأكثر عرضه للمضاعفات، يجب توجيه الطلاب لتلقى اللقاح.

وأوضح نائب الوزير فى خطابه: يرجي التفضل بالتوجيه والتوعية للطلاب في تلك الفئة العمرية بأهمية تلقي اللقاح وخطوات التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان الخاص بتلقي اللقاح، حيث سيتلقي المسجل رسالة نصية للإبلاغ عن موعد ومكان تلقي التطعيم.



وفتحت وزارة الصحة باب التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا للمواليد من عام 2006 ليصبح متاحا للفئة العمرية من 15 عاما، بعد أن كان مسموحا به فقط من عمر 18 عاما.

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



