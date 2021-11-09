شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تزيل منشآت سياحية وأسوارا تحجب رؤية النيل و3 حالات تعدى على الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت أجهزة محافظة الجيزة حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية والمبانى المخالفة، بمركز ومدينة العياط، حيث تم إزالة 3 حالات تعدى بالبناء على أرض زراعية بمساحة 435 متر "2 حالة بقرية برنشت وحالة واحدة بقرية البليدة" وتمت الإزالة بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وذلك تحت إشراف المهندس محمود فؤاد رئيس مركز ومدينة العياط.

تم تنفيذ الحملة في اطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن عدم التهاون فى حق الدولة والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على الأراضي الزراعية، والإزالة الفورية لأى حالة تعدى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

وفى السياق بدأت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة البدرشين بأعمال ازالة التعديات والبروز بشارع النيل السعيد بمدينة البدرشين ورفع طبقة الطريق المتهالكة تمهيدا لأعمال الرصف والتطوير.

وأزالت محافظة الجيزة أسوار ومنشأت مخالفية تحجب الرؤية لنهر النير بنطاق حى جنوب الجيزة، حيث واصلت أجهزة المحافظة إزالة الأسوار المخالفة لأكواد الارتفاعات المقرره من المحافظة.