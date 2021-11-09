تأجيل محاكمة خادمة الفنانة نادية الجندي في اتهامها بسرقة مجوهراتها لـ١٤ نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-صابر المحلاوي:

قررت محكمة الجنح بشمال الجيزة، تأجيل أولى جلسات محاكمة خادمة وآخر، متهمين بسرقة مصوغات ذهبية من فيلا الفنانة نادية الجندي، لجلسة ١٤ نوفمبر.

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تفاصيل سرقة فيلا الفنانة نادية الجندي بمركز كرداسة شمال المحافظة.

البلاغ تلقاه اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة من العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر باكتشاف الفنانة نادية الجندي سرقة مصوغاتها الذهبية من الفيلا سكنها بمنطقة المنصورية.

شكل اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث رفيع المستوى بقيادة اللواء علاء فتحي تنسيقًا مع قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء سليم.

جهود البحث والتحري التي أشرف عليها العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر، أشارت إلى أن الخادمة وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت مأمورية بقيادة الرائد معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة ومعاونيه الرائدين عبد الرحيم الرفاعي وأحمد فايز من ضبطها واقتيادها إلى القسم.

أقرت المتهمة بارتكاب الواقعة وأرشدت عن المسروقات، وتحرر المحضر اللازم وأحالها اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.