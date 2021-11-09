قعيد وتركه أولاده وحيدا.. "الشكاوى الحكومية" تعلن الاستجابة لاستغاثة "عم محمد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

استجابت "منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة"، التابعة لمجلس الوزراء، مع استغاثة، تم نشرها بأحد المواقع الإخبارية، خاصة بمواطن مسن قعيد يدعى "عم محمد"، يعاني من تحديات صحية ومعيشية صعبة، بعد أن تركه أولاده وحيدا.

وقال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إن فريق عمل المنظومة رصد استغاثة، تم نشرها أمس من خلال أحد المواقع الإخبارية، تفيد بأن مواطنا مسنا قعيدا، يعيش وحيدا في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة بعد أن تخلى عنه ذووه، وأنه يعاني في ظل ذلك من ظروف صحية ومعيشية سيئة.

وأضاف أنه بمجرد رصد الاستغاثة تم التنسيق مع المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي، والتي قامت على الفور بتشكيل فريق عمل ضم عضوا من مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة، وأعضاء فريق "البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى" التابع للوزارة، حيث تم بحث ودراسة حالة المواطن.

وتابع الدكتور طارق الرفاعي"قمنا بمحاولات عديدة لإقناع المواطن بضرورة نقله إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية لتلقي أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية اللازمة، إلا أن المواطن رفض الاستجابة لذلك، لكنه طلب سرعة صرف معاش الضمان الخاص به، بالإضافة إلى طلبه مساعدة مالية لسد احتياجاته المعيشية والإنفاق على متطلباته الصحية".

وأشار الرفاعي إلى أن مؤسسة التكافل الاجتماعي بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة قررت صرف مساعدة مالية عاجلة له بقيمة 450 جنيها لمدة عام، وتم التنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية بشأن إدراج المواطن ضمن المستفيدين من المساعدات العينية (الأغذية)، وتم التنسيق بشأن توفير كرسي متحرك يساعده على التنقل، والتنسيق بشأن صرف أغطية تقيه برد الشتاء، وفي ذات الوقت جار عرض مذكرة على المختصين بشأن سرعة إنهاء إجراءات صرف معاش "كرامة" للمواطن، وذلك مراعاة لظروف بتر ساقه.

وأضاف مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أنه تم التنسيق أيضا مع المسؤولين بفريق "البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى" على الانتقال إلى المواطن مرة أخرى من أجل عرضه على أحد المستشفيات لإنهاء إجراءات صرف الأدوية المطلوبة له على نفقة الدولة.​