بحضور وزير الأوقاف.. انطلاق فعاليات مؤتمر "تجديد الخطاب الديني" بالإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

انطلقت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، صباح الثلاثاء، مؤتمر "تجديد الخطاب الديني" تحت رعاية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة عدد من علماء الدين من مختلف أنحاء العالم الإسلامي.

ويحضر فعاليات المؤتمر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وعدد من القيادات الدينية بمختلف أنحاء العالم.

ومن المقرر أن يلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، كلمة عن دور الوزارة في تجديد الخطاب الديني، ويلتقي على هامش المؤتمر، بعض الشخصيات والقيادات الدينية.

يستمر المؤتمر لمدة يومين ويناقش محاور هامة في التجديد مثل، ماهية الخطاب الديني ومجالات تجديده، وإشكاليات المفاهيم في التجديد الديني، وخطاب الوضع باعتباره أساسا للتجديد، والعلاقة بين التجديد والضبط في الخطاب الديني.