شكرا لقرائتكم خبر عن لابالما تسجل 50 زلزالا خلال 24 ساعة بسبب بركان "كومبرى فيخا".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت شبكة المراقبة البركانية التابعة للمعهد الجغرافي الوطني (IGN) 50 زلزالا خلال 24 ساعة منهم، 34 زلزالًا خلال الليل من الأحد إلى الاثنين، في جزيرة لا بالما، وستة منها بقوة أكبر من 3 ريختر.

وأشارت صحيفة "الموندو" الإسبانية إلى أن الجزء الأعمق من نظام التغذية المرتدة لبركان لا بالما الآن أصبح "أقل نشاطًا" ولديه "قدرة أقل على تغذية الثوران".

أوضحت كارمن لوبيز، المتحدثة باسم اللجنة العلمية لخطة الطوارئ أنه على الرغم من حقيقة أن مؤشرات مثل الزلازل والرعشة وحجم الغازات المنبعثة هى فى خط "تنازلى"، إلا أن ذلك لا يعكس أن ثوران البركان فى طريقه للانتهاء".

وأكدت لوبيز، أنه مع توقف تدفقات الحمم البركانية تقريبًا ، فإن القلق الأكبر هو جودة الهواء، حيث ستستمر خمس بلديات - لوس يانوس دي أريدان ، وإل باسو ، وتازاكورتي ، وبونتاجوردا ، وتيجارافي – اليوم الثلاثاء بدون دروس وجهًا لوجه، يُطلب من السكان قصر مخارجهم على المساحات الخارجية وحماية أنوفهم وأفواههم بشكل مناسب إذا كانوا في الهواء الطلق.

أعلن رئيس جزر الكناري ، أنخيل فيكتور توريس ، الذي ظهر أمام وسائل الإعلام برفقة وزير النقل راكيل سانشيز ، الذي سيستمر زيارته للجزيرة اليوم الثلاثاء ، أنه سيتم عقد اجتماع اليوم يتن فيه تنسيق الاجراءات التى يجب اتخاذها فى البنية التحتية للطرق ، والتى تعتبر ضرورية للتنقل واستعادة الحياة الطبيعة للجزيرة وذلك بمجرد التغلب على حالة الطوارئ الناجمة عن ثوران البركان.

وأكد رئيس جزر الكناري في خطابه أنه سيحاول إنجاز أعمال هذا المسار السريع "في أقصر وقت ممكن" ، وأضاف أنه سيعمل "كل يوم" للحفاظ على الاتصال في هذا المجال. الجزيرة. ، وهي قريبة جدًا من الكولادا.

كما اقترح أنجيل فيكتور توريس على الوزير إدراج العمل على الطريق الساحلي ، وتبلغ قيمته حوالي 48 مليون يورو ، في خطة إعادة إعمار لا بالما وأن يصبح "بنية تحتية أو ممرًا لتوصيل الطاقة أو البنى التحتية السياحية أو الأراضي الزراعية".