شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس.. آخر موعد لتحديث قواعد بيانات النقابات العمالية استعدادا للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة القوى العاملة، الخميس 11 نوفمبر 2021، ليكون آخر موعد لتحديث قواعد البيانات الموحدة على المستوى القومى لكافة المنظمات النقابية العمالية، تمهيدا لإجراء الانتخابات النقابية العمالية للدورة النقابية القادمة 2022-2026.

يأتى ذلك بناءا لنص القرار الصادر من وزارة القوى العاملة، والذى نص على أن يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 106 لسنة 2021 الصادر بشأن تحديث قواعد بيانات المنظمات النقابية العمالية، والذي كان قد أعطي مهلة 3 أشهر للتحديث، وأعطى القرار رقم 172 لسنة 2021 مدة أسبوعين إضافية تنتهي بنهاية مواعيد العمل الرسمية في يوم الخميس الموافق 11 نوفمبر 2021 ، تمهيداً لإجراء الانتخابات النقابية العمالية.

وأشار القرار، إلي أن الإدارة المختصة بالوزارة تتولى استلام طلبات إيداع تحديث البيانات المقدمة إليها من النقابات العامة والاتحاد العام، ومراجعتها والتأكد من استيفاء كافة البيانات المطلوبة خلال الفترة المشار إليها بعاليه.

وتتولى مديريات القوى العاملة المختصة استلام طلبات إيداع تحديث البيانات المقدمة من اللجان النقابية، ومراجعتها والتأكد من استيفاء كافة البيانات المطلوبة خلال ذات الفترة، وموافاة الإدارة المختصة بالوزارة بتلك البيانات أولاً بأول.

ونص القرار علي أن يتم إيداع تحديث بيانات المنظمات النقابية العمالية من خلال الممثل القانوني للمنظمة النقابية لدى الجهة الإدارية المختصة، على أن يتضمن الإيداع:

1- بيان باسم وعنوان مقر المنظمة النقابية، وفروعها إن وجدت، ووسائل التواصل معها.

2- بيان بأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة يتضمن (الاسم - الصفة - الرقم القومي - تاريخ الميلاد - محل الإقامة - الوظيفة أو الحرفة - جهة العمل).

3- اسم البنك المودع فيه أموال المنظمة النقابية العمالية .

4- كشوف بيانات أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية على أن يكون موضحاً بها ما يلي:-

- بالنسبة للجنة النقابية العمالية للمنشأة أو اللجنة النقابية العمالية المهنية:

"بيان تفصيلي معتمد من المنشأة أو التأمينات الاجتماعية، موضحا به (اسم كل عضو - الرقم القومي - تاريخ ومحل الميلاد – محل الإقامة - محل العمل -الوظيفة أو المهنة - تاريخ بلوغ سن التقاعد - رقم التليفون – وفي حالة الانضمام لمستوى نقابي أعلى يتم تحديد المنظمة النقابية المنضمة إليها".

- بالنسبة للنقابات العامة:- "بيان تفصيلي باللجان النقابية المنضمة إليها -تاريخ الإنضمام -عدد أعضاء الجمعية العمومية لكل لجنة على حدا - وفي حالة الانضمام لمستوى نقابي أعلى يتم تحديد المنظمة النقابية المنضمة إليها".

- بالنسبة للاتحاد النقابي العمالي:- "بيان تفصيلي بالنقابات العامة المنضمة إليه - تاريخ الإنضمام - عدد الأعضاء - اللجان النقابية المنضمة لكل نقابة عامة على حدا).

ونص القرار أنه في جميع الأحوال يجب تقديم البيانات والكشوف سالفة الذكر على أقراص مدمجة بصيغة إلكترونية على مستند "اكسل" ، بالإضافة إلى النسخة الورقية، وأن تكون النسخة الورقية ممهورة بخاتم المنظمة النقابية وموقعة من رئيس مجلس إدارتها أو الممثل القانوني لها.

وألزم القرار الإدارة المختصة بالوزارة بالتنسيق مع كافة مديريات القوى العاملة لإعداد قاعدة البيانات الإجمالية الموحدة لكافة المنظمات النقابية على المستوى القومي .