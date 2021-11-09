شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: تسهيلات كبيرة لقرى وفنادق شرم الشيخ والغردقه لسداد المديونيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء تقدم كل أوجه الدعم للقطاع السياحي لحين عودته بقوة واستقرار الأوضاع به خاصة بعد سقوط الطائرة الروسية عام 2015، كاشفا أن هناك تعليمات من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بعمل تسهيلات للمنشآت السياحية فى سداد المديونيات المستحقة لصالح الوزارة.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه يتم تقديم كل التسهيلات للفنادق والقرى السياحية بشرم الشيخ و الغردقة والعين السخنة لمساعدتها فى سداد المديونيات المتراكمة عليها منذ 2015، موضحا أنه تم الاتفاق على سداد الفواتير الجديدة أولا بأول حتى لا ترتفع قيمة المديونيات.

أضاف حمزة، أن هناك أكثر من نظام للتقسيط للمستهلك سواء على 36 شهرا أو 48 شهرا بدون فوائد ليتمكنوا من السداد، لافتا

أن هناك تسهيلات وخصومات من إجمالى المتأخرات على أى مديونية للمنشآت السياحية بشرم الشيخ و الغردقة الذين يرغبون فى السداد الفورى للشركة "الكاش" تبلغ 15% من إجمالي المديونية، مشيرا إلى قطاع السياحة من القطاعات الهامة فى الدولة و التى ترسم صورة مصر فى الخارج ، موكداً أن الوضع المالى لفنادق و قرى شرم الشيخ و الغردقة فى تحسن ملحوظ نتيجة ارتفاع نسب الإشغال الأجنبى والمحلى بالفنادق.