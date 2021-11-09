شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تبدأ اليوم تدريبات اللغة الفرنسية لطلاب مدرسة الضبعة النووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بدء ترديبات اللغة الروسية لطلاب المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة اليوم الثلاثاء، مع اتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن حسن سير العملية التعليمية بالمدرسة، موضحة أنه سيتم إعلان نتيجة القبول للطلاب الجدد الملتحقين بالمدرسة الأسبوع الجارى، متابعة: أنه من المقرر اختيار 60 طالبًا فقط للالتحاق بالمدرسة بعد الانتهاء من المرحلة الثانية من الاختبارات.



وكانت الوزارة أكدت أنه تمت المشاركة فى اختبار كشف الهيئة للطلاب المتقدمين للالتحاق ، وذلك بمقر الكلية الفنية العسكرية بالقاهرة، بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني وعدد من قيادات الكلية الفنية العسكرية، وأنه تم إجراء كشف الهيئة يوم الأربعاء الموافق 2021/11/3 لعدد(77) طالبًا منهم (27) طالب من محافظة مرسى مطروح، و(50) طالب من باقى المحافظات.

وجدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين اجتازوا المرحلة الأولى من الاختبارات بلغ 126 طالب من إجمالى (4143) طالبًا تقدموا للالتحاق بالمدرسة على مستوى الجمهورية، وقد حضر (77) طالب فقط امتحانات المرحلة الثانية التى بدأت بالكلية الفنية العسكرية يوم الثلاثاء 2021/10/26.

وقد تضمنت المرحلة الثانية اختبارات اللياقة النفسية واللياقة الطبية، وكذلك اختبارات اللياقة البدنية والرياضية، والذكاء الذهنى واللغة الإنجليزية، ويجب على الطالب الذي يرغب فى الالتحاق بالمدرسة أن يكون متميزًا في ثلاثة تخصصات وهى الرياضيات، وفروع العلوم، واللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى اختبار الذكاء الذهني، حيث إن الدراسة في هذه المدرسة لا تعتمد على الدرجات الحاصل عليها الطالب فى الشهادة الإعدادية فقط.