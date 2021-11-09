شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: تطوير 97 عقارًا بالمرحلة الأولى من "سور مجرى العيون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان، إنه مع انتهاء شهر ديسمبر سنكون انتهينا من أعمال الخرسانة الخاصة بمشروع عمارات سور مجرى العيون.

وأضاف عبد الخالق خلال مداخلة هاتفية فى برنامج من مصر المذاع على قناة سى بى سى تقديم الإعلامى عمرو خليل، أن تطوير سور مجرى العيون ينقسم إلى مرحلتين، الأولى تطوير عمارات سكنية يصل عددها إلى 79 عمارة، والجزء الثانى عبارة عن مركز ثقافى سياحى يضم معرض مطاعم تراثية ومسرح وسينما.

وتابع الدكتور عبد الخالق إبراهيم، أن مشروع تطوير سور مجرى العيون يشمل وحدات إسكان متوسط.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تابع مراحل تقدم الموقف التنفيذى لمشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون"، وهو أحد أهم مشروعات التطوير الجارى تنفيذها بمحافظة القاهرة.

وقال وزير الإسكان: هناك توجيهات من القيادة السياسية بإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضارى، وتمكينها من ممارسة دورها التاريخى والثقافى والسياحى، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرسانى، لعدد من العمارات بالمشروع، بالتوازى مع تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، وجارٍ تنفيذ باقى العمارات بنسب متقدمة، حيث يشمل المشروع تنفيذ 79 عمارة بارتفاعات مختلفة، تضم 1924 وحدة سكنية، و18 وحدة تجارية بالدور الأرضى ببعض العمارات، بجانب تنفيذ مول تجارى إدارى ترفيهى، على مساحة 51 ألف م2، ويضم مطاعم وسينمات، وغيرها من الأنشطة، وجراج يسع 1355 سيارة، بالإضافة إلى مسرح رئيسى مكشوف أمام المول.