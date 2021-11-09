شكرا لقرائتكم خبر عن جهود الدولة لمجابهة حروب الجيل الرابع والخامس.. دراسة تكشف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات، أن الدولة بذلت كثيرا من الجهود التي تهدف إلى محاربة ومجابهة حروب الجيل الرابع والخامس على كافة الأصعدة، وتضمنت الاستراتيجية المصرية عددا من النقاط والمحاور الرئيسية في هذا الصدد، كان من أبرزها الاستثمار في العنصر البشري في مجالات تطوير البرمجيات ونظم الحماية، والعمل على مشروع وطني لأجل حماية البنية المعلوماتية التحتية من الاختراق، وتفعيل استراتيجية الأمن السيبراني في شكل استراتيجية قومية لمواجهة الخطر، والعمل على رفع الوعي المجتمعي لما نواجهه من حروب سيبرانية.

وتابعت الدراسة أنه من الناحية الأمنية، شنت الدولة حربا على الإرهاب، قامت من خلالها بمواجهة التنظيمات الإرهابية والعصابات الممولة من الخارج ، وأما على الصعيد التنموي دشنت الدولة المصرية عديدا من المشروعات التنموية خلال الأعوام القليلة الماضية فقط، وكان ذلك إيمانًا منها بأن التنمية تُعد أحد الركائز الأساسية لمكافحة الحروب الهجينة. ومن أبرز هذه المشروعات، كان مشروع تنمية قناة السويس، وتنمية ميناء شرق بورسعيد، ومشروعات التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء وغيرها..

ولفتت الدراسة، إلى أنه انطلاقًا من أن الوعي هو خط الدفاع الأول لمجابهة التدخلات الخارجية والحروب الهجينة وما يرافقها من شائعات. نشطت جهود الدولة في مجال التعليم، فقد وفرت الدولة عددً من المدارس الى جانب تنشيط مشروع محو الأمية لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي. كما عملت على تأسيس المزيد من الجامعات والكليات ورفعت الموازنة العامة للتعليم بكافة أشكاله على حد سواء.