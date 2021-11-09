شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تكشف عن آليات الوقاية من فيروس كورونا بعد تلقى اللقاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان، عن الآليات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا بعد تلقى اللقاح، مؤكدة أن الإجراءات تتضمن الاستمرار في ارتداء الكمامة والحرص على التباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن اللقاح لا يمنع الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 100 % ولكنة يقلل من خطر الإصابة بالمرض وأعراضة الشديدة، مؤكدة أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف