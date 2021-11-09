شكرا لقرائتكم خبر عن المرور تغلق طريق العلمين الصحراوى بسبب ظهور شبورة كثيفة منعا للحوادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد، صباح اليوم الثلاثاء، طريق العلمين الصحراوي بسبب ظهور شبورة مائية كثيفة وعدم اتضاح الرؤية أمام قائدى السيارات منعا لوقوع الحوادث.

وكانت غرفة عمليات المرور رصدت وجود شبورة مائية على الطرق الرئيسية وانعدام الرؤية أمام قائدى السيارات وعلى الفور تم غلق طريق العلمين الصحراوي وتعيين الخدمات المرورية اللازمة.

وفى وقت لاحق ورد إخطار بتحسن الأحوال الجوية وعلى الفور تم إعادة فتح الطريق، فيما أهابت الادارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.